Россия передала Украине задержанные корабли

Министерство иностранных дел России заявляет, что передало Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Источник: сайт МИД РФ, пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины

Дословно: "18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами".

Детали: В МИД РФ отметили, что указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении границы.

Но следственные действия в отношении кораблей завершили, поэтому сейчас стала возможной передача суден "на ответственное хранение украинской стороне".

В то же время источник УП, знакомый с процессом передачи, объясняет, что он не будет быстрым, потому что украинская сторона должна провести проверку судов.

"Украинская правда" пыталась подтвердить эту информацию в МИД Украины, но там посоветовали обраться в Военно-морские силы Украины и Минобороны.

Впоследствии пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

Дословно: "18 ноября в акватории Черного моря начался процесс по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины".