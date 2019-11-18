Россия передала Украине задержанные корабли

810 просмотров
Понедельник, 18 ноября 2019, 13:03

Министерство иностранных дел России заявляет, что передало Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Источник: сайт МИД РФ, пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины

Дословно: "18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами".

Детали: В МИД РФ отметили, что указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении границы.

Но следственные действия в отношении кораблей завершили, поэтому сейчас стала возможной передача суден "на ответственное хранение украинской стороне".

В то же время источник УП, знакомый с процессом передачи, объясняет, что он не будет быстрым, потому что украинская сторона должна провести проверку судов.

"Украинская правда" пыталась подтвердить эту информацию в МИД Украины, но там посоветовали обраться в Военно-морские силы Украины и Минобороны.

Впоследствии пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

Дословно: "18 ноября в акватории Черного моря начался процесс по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины".

Украинская правда
Темы: Росcия Керченский пролив корабли


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина будет судиться с РФ в трибунале по морскому праву несмотря на возвращение кораблей 18 ноября 2019, 12:38
Следователь по делу моряков поехал в Керчь оформлять возврат украинских катеров 18 ноября 2019, 09:51
Пристайко видит два варианта исхода "нормандской" встречи 18 ноября 2019, 09:15
Все новости
Главные новости
ГБР передало подозрение Порошенко в ГПУ и просит снять неприкосновенность
Пристайко видит два варианта исхода "нормандской" встречи
Новый Раздол без отопления и электричества, водоснабжение под угрозой – Нафтогаз
Минэкономики уволило 47 руководителей предприятий и топ-госслужащих
Все новости
Фото

45 мест, которые стоит посетить фанатам Гарри Поттера

советы

Брить руки и подмышки: плюсы и минусы, как лучше это делать

интервью

Тарас Тополя: На третий Майдан я не выйду, от меня такого "подарка" Россия не дождется

Поиск по сайту
Архив
Весь архів