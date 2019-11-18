Россия передала Украине задержанные корабли
Министерство иностранных дел России заявляет, что передало Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Источник: сайт МИД РФ, пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины
Дословно: "18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами".
Детали: В МИД РФ отметили, что указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении границы.
Но следственные действия в отношении кораблей завершили, поэтому сейчас стала возможной передача суден "на ответственное хранение украинской стороне".
В то же время источник УП, знакомый с процессом передачи, объясняет, что он не будет быстрым, потому что украинская сторона должна провести проверку судов.
"Украинская правда" пыталась подтвердить эту информацию в МИД Украины, но там посоветовали обраться в Военно-морские силы Украины и Минобороны.
Впоследствии пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.
Дословно: "18 ноября в акватории Черного моря начался процесс по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины".
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Предыстория:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- Трое украинских моряков получили ранения.
- 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев.
- 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.