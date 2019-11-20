Россияне угробили украинские суда, сняли даже унитазы – командующий ВМС

Командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда, задержанные ФСБ РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года, возвращаются в Украину на буксире, так как россияне их фактически "угробили".

Источник: "4 канал"

Прямая речь Воронченко: "В настоящее время они только подходят к территориальным водам. В 16 часов они только подойдут. Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут.

Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян".

Что было раньше: 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

Читайте также: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Предыстория: