Россияне угробили украинские суда, сняли даже унитазы – командующий ВМС

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Среда, 20 ноября 2019, 13:17

Командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда, задержанные ФСБ РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года, возвращаются в Украину на буксире, так как россияне их фактически "угробили".

Источник: "4 канал"

Прямая речь Воронченко: "В настоящее время они только подходят к территориальным водам. В 16 часов они только подойдут. Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут.

Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян".

Что было раньше: 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

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Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев.
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

Темы: Керченский пролив корабли Украина моряки Росcия


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