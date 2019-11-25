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Три четверти украинцев следит за делом убийства Гандзюк и ждет его завершения

Понедельник, 25 ноября 2019, 12:03

Согласно опросу, 73% граждан Украины слышали о деле убийства общественной активистки Катерины Гандзюк и только 9% из тех, кто об этом знает, считают расследование эффективным.

Источник: исследование общественного мнения за ноябрь, проведенный фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии

Детали: Для 89% респондентов, которые знают о деле Гандзюк, важно, чтобы расследование довели до конца.

Ответственность за раскрытие преступлений, связанных с деятельностью общественных активистов, по мнению 66% опрошенных, несет прокуратура, 57% – полиция, 38% – суды.

84% граждан считают нападения на гражданских активистов важной проблемой. В то же время, по мнению только 77% опрошенных, быть общественным активистом в Украине опасно.

Об общественной инициативе "Кто заказал Катю Гандзюк?" слышали 34% украинцев. 85% инициативу поддерживают, 5% – не поддерживают.

 
 

Дополнительно: Исследование проводилось 4-19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрашивали только на территориях, контролируемых Украиной.

В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним:

Узнать больше о Гандзюк: Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюкопросактивисты
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