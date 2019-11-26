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В ГПУ отмолчались, будут ли просить Канаду продлить санкции Портнову

Вторник, 26 ноября 2019, 08:47

В Генеральной прокуратуре отказались сообщить, есть ли основания для сохранения санкций в отношении Андрея Портнова, продленных правительством Канады в 2019 году еще на 5 лет, и проинформируют ли об этом канадскую сторону, которая рассматривает вопрос исключения Портнова из санкционного списка.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В ГПУ сослались на то, что эта информация является "тайной следствия и может быть разглашена только с письменного разрешения следователя или прокурора".

В запросе журналисты просили сообщить, осуществляет ли ГПУ или ее подразделения досудебные расследования, в которых исследуется роль и деятельность Андрея Портнова, и разделяет ли новое руководство позицию, изложенную в письме ныне уволенного заместителя генпрокурора Сергея Кизя, направленного им в Канаду, о том, что не существует оснований для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке Канады.

Генпрокуратура оставила эти вопросы журналистов без ответа.

Также в ведомстве отказались разъяснить, не превысил ли Кизь служебные обязанности, когда на запрос адвокатов Портнова направил в Канаду письмо, в котором заявил об отсутствии оснований для пребывания Портнова в санкционных списках.

Позже из ГПУ прислали дополнение к ответу, в котором самоустранились от поставленных журналистами вопросов, сообщив, что "с 20.11.2019 органы прокуратуры потеряли полномочия по осуществлению предварительного расследования".

Этому предшествовало: 25 ноября "Радио Свобода" со ссылкой на два источника в правительстве Канады сообщило, что санкции в отношении Андрея Портнова, введенные правительством Канады после Революции Достоинства, могут снять в ближайшее время, если Генпрокуратура Украины не сообщит Канаде о наличии оснований для их продления.

Основанием для рассмотрения вопроса о снятии санкций с Андрея Портнова стало письмо ГПУ в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором тогдашний заместитель генпрокурора Сергей Кизь сообщил, что "по состоянию на 29 июля 2019 года юридические основания для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке отсутствуют".

Источники "Радио Свобода" в канадском правительстве объяснили, что в случае, если новое руководство ГПУ не разделяет позицию, изложенную в письме своего бывшего сотрудника, и имеет другую информацию, оно должно в кратчайшие сроки проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады по официальным каналам коммуникации.

В посольстве Украины в Канаде не стали комментировать возможность снятия санкций в отношении Портнова, лишь отметили, что "в вопросах санкций Канада, как правило, учитывает позицию Генеральной прокуратуры Украины, учитывая ее определенную законодательством ключевую роль в международно-правовом сотрудничестве".

Предыстория:

  • Андрей Портнов был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, его называли куратором судебной ветви власти.
  • Андрей Портнов покинул Украину сразу после бегства Виктора Януковича в конце февраля 2014 года. Это произошло после расстрелов на Майдане.
  • В марта 2014 года правительство Канады применило санкции к Портнову путем внесения его фамилии в соответствующий акт – Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR/2014-44.
  • В этом году Канада продлила санкции в отношении Виктора Януковича и его соратников еще на 5 лет.
  • Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 года, накануне инаугурации Владимира Зеленского.

Темы: ПортновсанкцииКанадаГенпрокуратура
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