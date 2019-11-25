Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не объяснит, почему их надо продолжить – СМИ

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Понедельник, 25 ноября 2019, 16:54

Если Генпрокуратура Украины не сообщит правительство Канады о наличии оснований для продолжения санкций против экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, то с него их снимут.

Об этом рассказали два информированные источники в правительстве Канады, пишет "Радио Свобода".

"Сейчас в Оттаве продолжаются дискуссии об этом и решение о снятии санкций с Портнова может оказаться на повестке дня нового правительства в ближайшие недели", - сообщили изданию источники.

Основанием для пересмотра санкций в отношении Портнова стало письмо тогдашнего заместителя генпрокурора Сергея Кизя, который в конце июля 2019 года он направил в Канаду.

На запрос адвокатов Портнова, Кизь выдал письмо, где утверждалось, что "относительно Портнова не проводится досудебных расследований и Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого".

Кизь также проинформировал посольство Украины в Канаде и МИД Канады, что "по состоянию на 29 июля 2019-го года юридические основания для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке отсутствуют".

Таким образом, если новое руководство ГПУ не разделяет позицию Кизя, оно должно в кратчайшие сроки по официальным каналам проинформировать об этом МИД Канады.

В посольстве Украины в Канаде не стали комментировать возможность снятия санкций с Портнова, но отметили, что "в вопросах санкций Канада, как правило, учитывает позицию ГПУ, учитывая ее определенную законодательством ключевую роль в международно-правовом сотрудничестве".

По словам юриста ЦПК Татьяны Шевчук, для продолжения санкций требуется подтверждение того, что лицо причастно к злоупотреблению властью, хищению бюджетных средств в Украине, или получило какое-то имущество коррупционным путем. Или наличие уголовного производства в Украине, что и было причиной санкций против него в 2014 году.

В 2014 году Украина направила тогдашнему премьер-министру Канады Стивену Харперу письмо, в котором отметила, что "правоохранительными органами Украины был предпринят ряд уголовных производств, совершенных указанными ниже чиновниками", среди которых был Портнов.

Портнов был внесен в список "положения о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина)", который был введен в действие 5 марта 2014 года.

Данным решением замораживались все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде, кому-либо в Канаде и канадским гражданам независимо от места их нахождения запрещалось вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.

Напомним:

  • Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, замглавы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
  • Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд признал "действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 года - недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
  • В 2014 году Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
  • В 2015 году ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
  • В октябре 2015 года стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.
  • Прокуратура Крыма проверяла информацию про якобы причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • В марте 2018 года стал известно, что прокуратура открыла дело по факту возможного преступления Портнова. Производство начали по статье "государственная измена".
  • В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая заявила про его госизмену.
  • Уже в марте 2019 года суд признал недостоверной информацию о том, что прокуратура возбудила, а СБУ будет расследовать дело относительно Портнова по статье государственная измена.
  • 19 мая 2019 года экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину.
  • После этого он начал подавать в Государственное бюро расследований заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений. 
  • 16 августа Служба безопасности закрыла уголовное производство о государственной измене, в котором упоминался Портнов. 
  • 2 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с Министерства юстиции и Госказначейства почти 7 млн грн в его пользу. 

Темы: Портнов Канада санкции Генпрокуратура


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