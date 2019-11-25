Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не объяснит, почему их надо продолжить – СМИ

Если Генпрокуратура Украины не сообщит правительство Канады о наличии оснований для продолжения санкций против экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, то с него их снимут.

Об этом рассказали два информированные источники в правительстве Канады, пишет "Радио Свобода".

"Сейчас в Оттаве продолжаются дискуссии об этом и решение о снятии санкций с Портнова может оказаться на повестке дня нового правительства в ближайшие недели", - сообщили изданию источники.

Основанием для пересмотра санкций в отношении Портнова стало письмо тогдашнего заместителя генпрокурора Сергея Кизя, который в конце июля 2019 года он направил в Канаду.

На запрос адвокатов Портнова, Кизь выдал письмо, где утверждалось, что "относительно Портнова не проводится досудебных расследований и Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого".

Кизь также проинформировал посольство Украины в Канаде и МИД Канады, что "по состоянию на 29 июля 2019-го года юридические основания для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке отсутствуют".

Таким образом, если новое руководство ГПУ не разделяет позицию Кизя, оно должно в кратчайшие сроки по официальным каналам проинформировать об этом МИД Канады.

В посольстве Украины в Канаде не стали комментировать возможность снятия санкций с Портнова, но отметили, что "в вопросах санкций Канада, как правило, учитывает позицию ГПУ, учитывая ее определенную законодательством ключевую роль в международно-правовом сотрудничестве".

По словам юриста ЦПК Татьяны Шевчук, для продолжения санкций требуется подтверждение того, что лицо причастно к злоупотреблению властью, хищению бюджетных средств в Украине, или получило какое-то имущество коррупционным путем. Или наличие уголовного производства в Украине, что и было причиной санкций против него в 2014 году.

В 2014 году Украина направила тогдашнему премьер-министру Канады Стивену Харперу письмо, в котором отметила, что "правоохранительными органами Украины был предпринят ряд уголовных производств, совершенных указанными ниже чиновниками", среди которых был Портнов.

Портнов был внесен в список "положения о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина)", который был введен в действие 5 марта 2014 года.

Данным решением замораживались все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде, кому-либо в Канаде и канадским гражданам независимо от места их нахождения запрещалось вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.

Напомним: