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ГПУ сообщила Канаде, что оснований для санкций в отношении Портнова больше нет

Понедельник, 26 августа 2019, 15:56

Источник: письмо ГПУ в адрес посольства Украины в Канаде и МИД и международной торговли Канады, пишет "Новое время"

Генеральная прокуратура Украины сообщила Канаде, что юридические основания для пребывания Андрея Портнова под санкциями, введенными в отношении него в марте 2014 года, отсутствуют.

Детали: В письме отмечается, что по состоянию на 29 июля 2019 г. в отношении Портнова не проводится досудебных расследований и что он не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

Документ подписан заместителем Генпрокурора Украины Сергеем Кизем.

 

Что предшествовало: Экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов был внесен в список Положения о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина), который был введен в действие 5 марта 2014 года.

Данным решением замораживались все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде, кому-либо в Канаде и канадским гражданам независимо от места их нахождения запрещалось вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.

Напомним:

  • Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, замглавы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
  • Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд признал "действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 года - недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
  • В 2014 году Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
  • В 2015 году ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
  • В октябре 2015 года стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.
  • Прокуратура Крыма проверяла информацию про якобы причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • В марте 2018 года стал известно, что прокуратура открыла дело по факту возможного преступления Портнова. Производство начали по статье "государственная измена".
  • В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая заявила про его госизмену.
  • Уже в марте 2019 года суд признал недостоверной информацию о том, что прокуратура возбудила, а СБУ будет расследовать дело относительно Портнова по статье государственная измена.
  • 19 мая 2019 года экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину.
  • После этого он начал подавать в Государственное бюро расследований заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений. 
  • 16 августа Служба безопасности закрыла уголовное производство о государственной измене, в котором упоминался Портнов. 
  • 2 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с Министерства юстиции и Госказначейства почти 7 млн грн в его пользу. 

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Темы: ПортновсанкцииСШАГенпрокуратура
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