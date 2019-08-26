ГПУ сообщила Канаде, что оснований для санкций в отношении Портнова больше нет

Источник: письмо ГПУ в адрес посольства Украины в Канаде и МИД и международной торговли Канады, пишет "Новое время"

Генеральная прокуратура Украины сообщила Канаде, что юридические основания для пребывания Андрея Портнова под санкциями, введенными в отношении него в марте 2014 года, отсутствуют.

Детали: В письме отмечается, что по состоянию на 29 июля 2019 г. в отношении Портнова не проводится досудебных расследований и что он не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

Документ подписан заместителем Генпрокурора Украины Сергеем Кизем.

Что предшествовало: Экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов был внесен в список Положения о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина), который был введен в действие 5 марта 2014 года.

Данным решением замораживались все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде, кому-либо в Канаде и канадским гражданам независимо от места их нахождения запрещалось вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.

Напомним: