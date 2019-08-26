ГПУ сообщила Канаде, что оснований для санкций в отношении Портнова больше нет
Источник: письмо ГПУ в адрес посольства Украины в Канаде и МИД и международной торговли Канады, пишет "Новое время"
Генеральная прокуратура Украины сообщила Канаде, что юридические основания для пребывания Андрея Портнова под санкциями, введенными в отношении него в марте 2014 года, отсутствуют.
Детали: В письме отмечается, что по состоянию на 29 июля 2019 г. в отношении Портнова не проводится досудебных расследований и что он не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.
Документ подписан заместителем Генпрокурора Украины Сергеем Кизем.
Что предшествовало: Экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов был внесен в список Положения о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина), который был введен в действие 5 марта 2014 года.
Данным решением замораживались все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде, кому-либо в Канаде и канадским гражданам независимо от места их нахождения запрещалось вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.
Напомним:
- Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, замглавы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
- Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд признал "действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 года - недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
- В 2014 году Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
- В 2015 году ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
- В октябре 2015 года стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.
- Прокуратура Крыма проверяла информацию про якобы причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
- В марте 2018 года стал известно, что прокуратура открыла дело по факту возможного преступления Портнова. Производство начали по статье "государственная измена".
- В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая заявила про его госизмену.
- Уже в марте 2019 года суд признал недостоверной информацию о том, что прокуратура возбудила, а СБУ будет расследовать дело относительно Портнова по статье государственная измена.
- 19 мая 2019 года экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину.
- После этого он начал подавать в Государственное бюро расследований заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
- 16 августа Служба безопасности закрыла уголовное производство о государственной измене, в котором упоминался Портнов.
- 2 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с Министерства юстиции и Госказначейства почти 7 млн грн в его пользу.