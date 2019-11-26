Скороход, которую выгнали из "Слуги народа": Из фракции уйдут 11 нардепов

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Вторник, 26 ноября 2019, 13:23

Народный депутат, которую исключили из "Слуги народа", Анна Скороход заявила, что в ближайшее время из партии выйдет 11 нардепов.

Источник: Скороход в эфире "Прямой", глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии УП

Прямая речь: "Коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться (к группе, создание которой в ВР анонсировали исключены из "Слуги народ" Скороход и Антон Поляков, – УП).

Да не могу фамилии давать. Как я могу сдавать? (Это, – УП) крыло фракции "Слуга народа". Это люди, которые хотят, чтобы их слышали и с ними считались. Где-то 11 (человек, – УП)".

Детали: По словам Скороход, новую группу еще не назвали. Думали над "Слуга народа - 2", но потом решили, что, может, и не надо тянуть на себя это имя.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил УП, что в партии о возможном выходе депутатов ничего не слышали. Он также добавил, что "Слуга народа" уже "будет прекращать комментировать заявления Скороход".

По словам Корниенко, во фракции "нормальная рабочая атмосфера", сейчас депутаты работают в комитетах или выездных комитетах и готовятся к следующему пленарному заседанию. 

Что было раньше: Исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход заявила, что она с еще одним исключенным избранником Антоном Поляковым создаст собственную депутатскую группу, в которую пойдут другие депутатами из этой фракции.

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Предыстория:

  • 15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить Анну Скороход. В тот же день из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов из фракции исключили Антона Полякова.
  • Перед этим Скороход заявила, что власть задержала ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосования против законопроекта об открытии рынка земли вопреки позиции фракции.
  • В то же время, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. 
  • Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". Он предупреждал, что будет инициировать ее исключение из депутатского объединения.
  • В ответ на обвинения Арахамии Скороход заявила, что депутаты якобы получают по $5 тысяч в конвертах.

Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народа Верховная Рада


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