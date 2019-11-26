Скороход, которую выгнали из "Слуги народа": Из фракции уйдут 11 нардепов

Народный депутат, которую исключили из "Слуги народа", Анна Скороход заявила, что в ближайшее время из партии выйдет 11 нардепов.

Источник: Скороход в эфире "Прямой", глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии УП

Прямая речь: "Коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться (к группе, создание которой в ВР анонсировали исключены из "Слуги народ" Скороход и Антон Поляков, – УП).

Да не могу фамилии давать. Как я могу сдавать? (Это, – УП) крыло фракции "Слуга народа". Это люди, которые хотят, чтобы их слышали и с ними считались. Где-то 11 (человек, – УП)".

Детали: По словам Скороход, новую группу еще не назвали. Думали над "Слуга народа - 2", но потом решили, что, может, и не надо тянуть на себя это имя.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил УП, что в партии о возможном выходе депутатов ничего не слышали. Он также добавил, что "Слуга народа" уже "будет прекращать комментировать заявления Скороход".

По словам Корниенко, во фракции "нормальная рабочая атмосфера", сейчас депутаты работают в комитетах или выездных комитетах и готовятся к следующему пленарному заседанию.

Что было раньше: Исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход заявила, что она с еще одним исключенным избранником Антоном Поляковым создаст собственную депутатскую группу, в которую пойдут другие депутатами из этой фракции.

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