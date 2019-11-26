Лицом "государства в смартфоне" стала украинка из польского модельного агентства
Министерство цифровой трансформации выбрало лицо для демоверсии электронного водительского удостоверения - украинку из польской модельного агентства Александру Ободянскую.
Источник: Facebook-страница министерства
Дословно: "Выбрали будущее лицо электронного государства, им станет - Саша Ободянская (Sasha Obodianska) Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложения".
Детали: Принципы отбора в министерстве объясняют так: опирались на несколько факторов, а именно – реальность фотографии и соразмерность человеку, который ее выложил, фото нравилось другим пользователям и его отмечали, человеку на фото должно быть более 18 лет.
Вскоре лицо Ободянской разместят на электронном удостоверении водителя.
Что предшествовало: Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил конкурс на лицо для демоверсии электронных водительских удостоверений 21 ноября.
Предыстория:
- В сентябре Кабинет министров сообщал, что работает над запуском цифровых водительских прави студенческих билетов.
- В октябре правительство приняло постановление о введении электронного удостоверения водителяи свидетельства о регистрации транспортного средства, а также упростило процесс присвоения и выдачи номерных знаков.
- В итоге, водители не будут носитьс собой права, а владельцы автомобилей – техпаспорта.
- Свидетельство о подготовке, переподготовке или повышении квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не будут выдавать, а будут вносить онлайн в Единый госреестр МВД.
- При этом срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет. Во время сдачи экзаменов возможна фото- и видеофиксация.
- В ноябре вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал возможность восстановления водительских прав через мобильное приложение.
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