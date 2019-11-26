Лицом "государства в смартфоне" стала украинка из польского модельного агентства

Министерство цифровой трансформации выбрало лицо для демоверсии электронного водительского удостоверения - украинку из польской модельного агентства Александру Ободянскую.

Источник: Facebook-страница министерства

Дословно: "Выбрали будущее лицо электронного государства, им станет - Саша Ободянская (Sasha Obodianska) Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложения".

Детали: Принципы отбора в министерстве объясняют так: опирались на несколько факторов, а именно – реальность фотографии и соразмерность человеку, который ее выложил, фото нравилось другим пользователям и его отмечали, человеку на фото должно быть более 18 лет.

Вскоре лицо Ободянской разместят на электронном удостоверении водителя.

Что предшествовало: Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил конкурс на лицо для демоверсии электронных водительских удостоверений 21 ноября.

Предыстория: