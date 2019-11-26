Обличчям "держави в смартфоні" стала українка з польського модельного агентства
Міністерство цифрової трансформації обрало обличчя для демоверсії електронного водійського посвідчення – українку з польського модельного агентства Олександру Ободянську.
Джерело: Facebook-сторінка міністерства
Дослівно: "Обрали майбутнє обличчя електронної держави, ним стане – Саша Ободянська (Sasha Obodianska) Переможця серед лідерів обирали усією командою та партнерами. Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її та чекаємо на презентацію додатку".
Деталі: Принципи відбору в міністерстві пояснюють так: спирались на декілька факторів, а саме – реальність фотографії та відповідність людині, яка її виклала, фото подобалось іншим користувачам та його відзначали, людині на фото мало бути понад 18 років.
Незабаром обличчя Ободянської розмістять на електронному посвідченні водія.
Що передувало: Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив конкурс на обличчя для демоверсії електронних водійських посвідчень 21 листопада.
Передісторія:
- У вересні Кабінет міністрів повідомляв, що працює над запуском цифрових водійських прав і студентських квитків.
- У жовтні уряд ухвалив постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також спростив процес присвоєння та видачі номерних знаків.
- Відтак, водії не носитимуть із собою права, а власники автомобілів – техпаспорти.
- Свідоцтво про підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації водіїв у паперовому вигляді випускникам автошкіл не видаватимуть, а будуть вносити онлайн до Єдиного державного реєстру МВС.
- При цьому термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х років. Під час складання іспитів можлива фото- та відеофіксація.
- У листопаді віцепрем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував можливість відновлення водійських прав через мобільний додаток.
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