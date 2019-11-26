Обличчям "держави в смартфоні" стала українка з польського модельного агентства

Міністерство цифрової трансформації обрало обличчя для демоверсії електронного водійського посвідчення – українку з польського модельного агентства Олександру Ободянську.

Джерело: Facebook-сторінка міністерства

Дослівно: "Обрали майбутнє обличчя електронної держави, ним стане – Саша Ободянська (Sasha Obodianska) Переможця серед лідерів обирали усією командою та партнерами. Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її та чекаємо на презентацію додатку".

Деталі: Принципи відбору в міністерстві пояснюють так: спирались на декілька факторів, а саме – реальність фотографії та відповідність людині, яка її виклала, фото подобалось іншим користувачам та його відзначали, людині на фото мало бути понад 18 років.

Незабаром обличчя Ободянської розмістять на електронному посвідченні водія.

Що передувало: Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив конкурс на обличчя для демоверсії електронних водійських посвідчень 21 листопада.

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