Зеленський оголосив у розшук "хрещеного батька контрабанди"

Президент Володимир Зеленський стверджує, що одеський бізнесмен Вадим Альперін, який пропонував детективам НАБУ хабар, і напередодні втік, переховується в Україні.

Джерело: Facebook-сторінка глави держави

Деталі: Зеленський привідкриває деталі спеціальної операції правоохоронців з виявлення корупціонерів навколо та безпосередньо на митниці, під час якої утік Альперін, якого "вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні".

Пряма мова: "Однак далеко він не добіг – кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін переховується десь у країні. Прошу всіх підключитися й допомогти йому знайти дорогу до НАБУ. Або допомогти правоохоронцям знайти пана Альперіна.

З мене особисто – цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом".

Що передувало: Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

За словами джерела УП, Альперіну вдалося втекти.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

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