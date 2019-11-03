В Германии в этом году ожидают меньшее количество беженцев

По прогнозам, в 2019 году в Германии будет подано меньше заявлений на получение убежища, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) ожидают, что до конца года будет подано не более 145 тысяч заявлений, заявил глава ведомства Ханс-Экард Зоммер.

На текущий момент было подано около 110 тысяч заявлений на получение убежища в Германии. Несмотря на то, что цифры по сравнению с 2018 годом уменьшились, Зоммер отметил, что просьб прежнему поступает слишком много.

"Лишь 35-38 процентов всех ходатайств получают одобрение. Это означает, что почти две трети людей, прибывающих в Германию, не имеют оснований для получения убежища", - подчеркнул шеф BAMF.

С 2017 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев имеет право анализировать информацию с мобильных телефонов мигрантов, если возникают сомнения относительно их происхождения. В 2018 году ведомство получило доступ к носителям данных в 11 400 человек, в 3300 случаях был проведен подробный анализ полученной информации. Это помогло подтвердить происхождение 33 процентов просителей убежища, и лишь в 2% случаев выяснялось, что мигранты давали о себе лживую информацию.

Ханс-Экард Зоммер напомнил, что информация, полученная при обработке данных с мобильных телефонов просителей убежища, в некоторых случаях передается в органы госбезопасности. По словам главы BAMF, проведения многих успешных операций по борьбе с терроризмом стало возможным благодаря переданной информации его ведомства.