Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом: Трамп не упоминал об "услуге за услугу" в разговоре с Зеленским

Понедельник, 4 ноября 2019, 08:19

Старший советник Белого дома Келлианн Конуэй заявила, что не знает, удерживал ли президент Дональд Трамп военную помощь Украине, но подчеркнула, что между Трампом и президентом Владимиром Зеленским не было разговора об "услуге за услугу".

Об этом она сказала в эфире CNN, сообщает "Европейская правда".

Ее комментарии прозвучалия после того, как Палата представителей приняла резолюцию об импичменте, в которой излагаются процедуры в рамках расследования импичмента президента, сосредоточенного на телефонном звонке 25 июля между Трампом и президентом Владимиром Зеленским. В жалобе информатора утверждается, что Трамп подталкивал Зеленского к расследованию против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Конвей заявила в ответ на вопрос об удержании помощи Украине, что с точки зрения президента речь не шла об "услуге за услугу". 

"Президент Трамп никогда не говорил украинскому президенту: "сделайте это, и вы получите свою помощь. Такого просто не было", - сказала она.

"Я уверена в том, что Украина имеет эту помощь и использует ее прямо сейчас. Именно из-за этого президента у них она есть" - подчеркнула Конуэй.

Вместе с тем, она отметила, что не знает, удержувалась ли помощь Украине и как долго это продолжалось.

Несколько сотрудников администрации Трампа в национальной разведке и дипломатическом корпусе заявили следователям Палаты представителей, что Трамп временно удерживал деньги, выделенные на помощь Киеву в борьбе с пророссийскими сепаратистами на востоке страны в попытке усилить давление на Украину, с тем чтобы она открыла расследования, которые могли бы помочь ему в его политической борьбе.

Темы: СШАТрампЗеленскийскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
США
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Последние новости
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
Все новости...
Реклама: