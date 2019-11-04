Премьер: Уменьшим число чиновников благодаря внедрению IT-инструментов

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство в рамках экономии планирует уменьшить количество государственных чиновников с помощью применения IT-инструментов.

Источник: выступление Гончарука в эфире программы "Свобода слова" на ICTV

Детали: Глава Кабмина сообщил, что уменьшение чиновников планируется "на 10 а то и больше процентов".

Прямая речь: "Количество функций (государственных служащих – УП) уменьшится на еще больший процент, безусловно. Но главную экономию, мы предполагаем за счет применения IT-инструментов. То есть современных баз данных, которые позволят нам экономить время. Это самое главное. И иметь более точные данные."

Напомним: