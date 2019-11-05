Бывший посол США в Украине Мари Йованович во время показаний перед Конгрессом заявила, что экс-генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство призвало к реформе Генпрокуратуры.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на текст показаний Йованович

Дословно: "Думаю, господину Луценко не нравилось, что Посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший президент и его подручные вывели. Ни одно из этого не было выполнено.

Мы считали это хорошими целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания."

Детали: По словам экс-посла, Луценко хотел, чтобы посольство организовало его встречу с генеральным прокурором (США), директором ФБР и другими. Он вроде бы имел для них важную информацию. Однако тогдашний глава ГПУ не хотел предоставить эту информацию для проверки ФБР.

"Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня" (информация о так называемом "списке неприкасаемых" от Йованович – УП), – заявила бывшая руководительница посольства США в Украине.

Что было ранее: Конгрессмены-демократы 4 ноября обнародовали записи свидетельства экс-посла США в Украине Мари Йованович перед законодателями Конгресса в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа.

Из текста следует, что в феврале 2019 года Йованович разговаривала с министром внутренних дел Арсеном Аваковым о партнерах Рудольфа Джулиани Льве Парнасе и Игоре Фрумане.

Напомним: