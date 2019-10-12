Парнас и Фруман пытались избавиться от Йованович по просьбе Луценко - СМИ

Бывший генпрокурор Юрий Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Источник: NBC News со ссылкой на информированного американского чиновника

Детали: В обвинительном акте говорится, что попытки Парнаса и Фрумана устранить Йованович "были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских чиновников".

Федеральные прокуроры не сообщили в обвинительном акте или на пресс-конференции, почему неназванный украинский чиновник или чиновники якобы призывали Парнаса и Фрумана добиваться отстранения Йованович.

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