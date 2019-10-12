Парнас и Фруман пытались избавиться от Йованович по просьбе Луценко - СМИ
Бывший генпрокурор Юрий Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.
Источник: NBC News со ссылкой на информированного американского чиновника
Детали: В обвинительном акте говорится, что попытки Парнаса и Фрумана устранить Йованович "были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских чиновников".
Федеральные прокуроры не сообщили в обвинительном акте или на пресс-конференции, почему неназванный украинский чиновник или чиновники якобы призывали Парнаса и Фрумана добиваться отстранения Йованович.
Знать больше: Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа
Предыстория:
- 9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
- 10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест.
- Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами.
- По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
- СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
- Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.
- Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации в мае они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
- Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.
- По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
- 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.
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