Экс-посол США Йованович: Аваков контактировал с адвокатом Трампа Джулиани

Конгрессмены-демократы 4 ноября обнародовали записи свидетельства экс-посла США в Украине Мари Йованович перед законодателями Конгресса в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: записи свидетельства Мари Йованович в Конгрессе

Детали: В феврале 2019 года Йованович разговаривала с министром внутренних дел Арсеном Аваковым о партнерах Рудольфа Джулиани Льве Парнасе и Игоре Фрумане.

Аваков предупредил посла о том, что Парнас и Фруман заинтересованы в ее увольнении.

Также он рассказал Йованович, что с ним пытался связаться Джулиани и ему это в конце января - начале февраля 2019 года удалось, когда Аваков был в США.

Аваков и Джулиани провели телефонный разговор. Министр не хотел встречаться с адвокатом, потому что якобы был обеспокоен делами, которыми Джулиани и его друзья занимались.

Что было ранее: По данным американских прокуроров, бывший генпрокурор Юрий Луценко склонял партнеров Джулиани Парнаса и Фрумана способствовать увольнению посла США в Украине Мари Йованович.

Кроме того, Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявлял, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

11 октября стало известно, что Йованович отстранили от должности после ее настояния на том, чтобы просьбы Джулиани к украинским официальным лицам о проведении расследований передавались исключительно по официальным каналам.

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