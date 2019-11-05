Прокурор Черновицкой области уволился после критики Гончарука

Через неделю после визита и критики премьер-министра Алексея Гончарука прокурор Черновицкой области Олег Соболь написал заявление об увольнении.

Источник: комментарий пресс-секретаря прокуратуры области Натальи Соколовской UA.Суспильне Буковина, "Укринформ"

Дословно прокуратура: "Олег Соболь написал заявление по собственному желанию о его увольнении с должности прокурора Черновицкой области и органов прокуратуры Украины. В пятницу, 01.11.2019, был его последний рабочий день".

Детали: Сейчас обязанности прокурора области исполняет первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца.

Мустеца в органах прокуратуры работает с ноября 2002 года. С сентября 2016 занимает пост первого заместителя прокурора Черновицкой области.

Что было раньше: 24 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время визита в Черновцы сказал, что будет рекомендовать генеральному прокурору Руслану Рябошапци уволить с должности Соболя.

Дословно Гончарук: "Ничего личного, но вы в этой области работаете уже два года и до сих пор никаких реальных результатов борьбы с контрабандой не показали. Если бы я имел возможность, я бы уволил вас уже давно. Но я не имею таких полномочий".

Напомним: