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Новости 6 ноября: "шок" Зеленского, доходы Порошенко

Среда, 6 ноября 2019, 19:24

Зеленский "в шоке" от заводы Малышева и просит Гончарука собрать правительство, ГБР проанализирует доходы Порошенко за 5 лет — новости, которые были актуальны 6 ноября.

О "шоке" Зеленского

Президент Владимир Зеленский требует от Кабинета министров собрать совещание для улучшения эффективности и условий труда на предприятиях оборонного комплекса.

О доходах Порошенко

В рамках расследования по отдыху Порошенко на Мальдивах суд предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о суммах заработной платы, доходах и уплаченных экс-президентом страховых взносах за 5 лет.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти четыре тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

В Кабмине ожидают, что средняя зарплата в Украине ежегодно будет расти на 2 тысячи гривен.

Немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил о решении прекратить выступать за сборную Украины по футболу.

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.

Украинская правда

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