ГБР проанализирует доходы Порошенко за 5 лет

В рамках расследования по отдыху пятого президента Украины на Мальдивах суд предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о суммах заработной платы, доходах и уплаченных Петром Порошенко страховых взносах за 5 лет.

Источник: постановление Печерского райсуда Киева

Дословно: "Предоставить группе следователей... разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда... и его структурных подразделениях и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ОСОБА_1 за период с 07.06. 2014 по 19.05.2019".

Детали: Суд определил срок действия постановления в течение одного месяца, который исчисляется со дня вынесения постановления следственным судьей (30 октября). Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

Что было ранее: Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы", которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в январе 2018 года. Журналисты подали в Киевский апелляционный суд жалобу на решение Печерского суда.

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