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ГБР проанализирует доходы Порошенко за 5 лет

Среда, 6 ноября 2019, 15:21
ГБР проанализирует доходы Порошенко за 5 лет
Дмитрий Ларин, УП

В рамках расследования по отдыху пятого президента Украины на Мальдивах суд предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о суммах заработной платы, доходах и уплаченных Петром Порошенко страховых взносах за 5 лет.

Источник: постановление Печерского райсуда Киева

Дословно: "Предоставить группе следователей... разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда... и его структурных подразделениях и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ОСОБА_1 за период с 07.06. 2014 по 19.05.2019".

Детали: Суд определил срок действия постановления в течение одного месяца, который исчисляется со дня вынесения постановления следственным судьей (30 октября). Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

Что было ранее: Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы", которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в январе 2018 года. Журналисты подали в Киевский апелляционный суд жалобу на решение Печерского суда.

Предыстория:

  • 6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через украинскую государственную границу бывшего президента Украины. Досудебное расследование проводится по статьям "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "использование заведомо поддельного документа".
  • Имени бывшего президента в сообщении не указано, однако журналистам стало известно, что речь идет о Петре Порошенко. Дело касается его отдыха на Мальдивах в январе 2018 года, о котором писали журналисты программы "Схемы" в своем расследовании "Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко".
  • Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января вместе с перелетом вообще стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляло более 14 млн гривен.
  • Журналисты программы предположили, что президент Петр Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.
  • В то же время Порошенко отмечал, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией в пограничников".
  • На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты, но отказались уточнять сумму.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБРсуд
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