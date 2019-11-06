Новини 6 листопада: "шок" Зеленського, доходи Порошенка

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Середа, 6 листопада 2019, 20:24

Зеленський "в шоці" від заводу Малишева і просить Гончарука зібрати уряд, ДБР проаналізує доходи Порошенка за 5 років — новини, які були актуальні 6 листопада.

Про "шок" Зеленського

Президент Володимир Зеленський вимагає від Кабінету міністрів зібрати нараду для покращення ефективності та умов праці на підприємствах оборонного комплексу.

Про доходи Порошенка

В рамках розслідування щодо відпочинку Порошенка на Мальдівах суд надав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до інформації щодо сум заробітної плати, доходів та сплачених екс-президентом страхових внесків за 5 років.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося майже чотири тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

У Кабміні очікують, що середня зарплата в Україні щороку зростатиме на 2 тисячі гривень.

Німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити споруджуваний газопровід "Північний потік-2" від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.

Захисник петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький заявив про рішення припинити виступати за збірну України з футболу.

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер очолив Харківську обласну державну адміністрацію.

Українська правда


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