Кличко: Очень смешно, что речь идет о госизмене, пусть проверяют
Киевский городской глава Виталий Кличко считает, что дело против него о государственной измены не имеет перспектив.
Источник: заявление Кличко в эфире телеканала "Украина", опубликованное на официальном портале Киева
Прямая речь: "Этой "новости" уже почти три недели. И сейчас так называемые "друзья" разгоняют ее уже не первой волной в информационном поле.
Неназванный жалобщик – физическое лицо – обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство.
Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!".
Этому предшествовало: Накануне "Украинские новости" сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября открыло уголовное производство о возможной государственной измене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями при застройке столицы.
В Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на НАБУ о бездеятельности относительно начала расследование возможных правонарушений Кличко и двух его заместителей по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений.
Суду предоставили результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.
18 октября суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ открыть дело по этим фактам.
Читайте также: Киев мой! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко
Предыстория:
- Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
- 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
- Виталий Кличко обратился в Национальный антикоррупционного бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.
- В августе Национальное антикоррупционное бюро начало расследование на счет возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко.