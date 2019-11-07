Кличко: Очень смешно, что речь идет о госизмене, пусть проверяют

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Четверг, 7 ноября 2019, 09:37

Киевский городской глава Виталий Кличко считает, что дело против него о государственной измены не имеет перспектив.

Источник: заявление Кличко в эфире телеканала "Украина", опубликованное на официальном портале Киева

Прямая речь: "Этой "новости" уже почти три недели. И сейчас так называемые "друзья" разгоняют ее уже не первой волной в информационном поле.

Неназванный жалобщик – физическое лицо – обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство.

Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!".

Этому предшествовало: Накануне "Украинские новости" сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября открыло уголовное производство о возможной государственной измене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями при застройке столицы.

Предыстория:

  • В Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на НАБУ о бездеятельности относительно начала расследование возможных правонарушений Кличко и двух его заместителей по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений.
  • Суду предоставили результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.
  • 18 октября суд рассмотрел жалобу и обязал НАБУ открыть дело по этим фактам.

Темы: Виталий Кличко НАБУ Антикоррупционный суд


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