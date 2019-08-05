НАБУ проверит, пытался ли Кличко подкупить Богдана

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что начали расследование в отношении возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины ( "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу")", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что факт внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия.

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Напомним: