Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.

"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению главы ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах", – написал Кличко в Twitter.

"Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали", – заявил столичный мэр.

"Надеюсь, господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, сказал журналистам правду", – добавил Кличко.

Кличко также поинтересовался в Facebook, "получило ли должностное лицо неправомерную выгоду" после предложения взятки в 20 миллионов долларов.

"После этого следователи должны либо объявить подозрения установленным лицам, либо я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации", – заявил мэр Киева.

Он добавил, что у НАБУ есть все возможности расследовать обнародованную информацию и установить истину в этом деле.

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Напомним: