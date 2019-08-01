Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана
5540 просмотров
Четверг, 1 августа 2019, 09:33
Мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.
"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению главы ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах", – написал Кличко в Twitter.
"Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали", – заявил столичный мэр.
"Надеюсь, господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, сказал журналистам правду", – добавил Кличко.
Читайте также Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко
Напомним:
- Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
- По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность главы КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
- Кличко заявлял, что Богдан пытался подчинить его своим людям – либо Андрею Вавришу, или Александру Ткаченко.
- Богдан утвержда, что Кличко не контролирует Киевсовет. и договаривается в нем со "смотрящими", а также что человек одного из "смотрящих" Киева просил не трогать главу КГГА, а взамен предлагал поделить бюджет в 40 млн долларов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua