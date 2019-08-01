Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана

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Четверг, 1 августа 2019, 09:33

Мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.

"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению главы ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах", – написал Кличко в Twitter.

"Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали", – заявил столичный мэр.

"Надеюсь, господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, сказал журналистам правду", – добавил Кличко.

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Напомним:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
  • По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность главы КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • Кличко заявлял, что Богдан пытался подчинить его своим людям – либо Андрею Вавришу, или Александру Ткаченко.
  • Богдан утвержда, что Кличко не контролирует Киевсовет. и договаривается в нем со "смотрящими", а также что человек одного из "смотрящих" Киева просил не трогать главу КГГА, а взамен предлагал поделить бюджет в 40 млн долларов.

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Темы: Кличко Богдан Офис президента НАБУ Киев


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