Богдан говорит, что к нему приходили с предложением "пилить" деньги Киева
Источник: брифинг председателя ОП Андрея Богдана
Председатель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
Прямая речь: "Несколько дней назад ко мне приходил один из адвокатов, представившийся адвокатом одного из "смотрящих" Киева, который мешает господину Кличко эффективно управлять городом, и выразил такое предложение, что работа с местным бюджетом КГС и КГГА позволяет получить 40 млн долларов в год.
Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет разделить пополам.
К сожалению, поскольку я не был готов к такой встрече, мне не удалось зафиксировать такие данные".
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История вопроса:
- О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
- По данным УП, в партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова – №22 в избирательном списке.
- 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
- 24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко от должности главы КГГА.
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