Богдан говорит, что к нему приходили с предложением "пилить" деньги Киева

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Вторник, 30 июля 2019, 12:33

Источник: брифинг председателя ОП Андрея Богдана

Председатель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.

Прямая речь: "Несколько дней назад ко мне приходил один из адвокатов, представившийся адвокатом одного из "смотрящих" Киева, который мешает господину Кличко эффективно управлять городом, и выразил такое предложение, что работа с местным бюджетом КГС и КГГА позволяет получить 40 млн долларов в год.

Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет разделить пополам.

К сожалению, поскольку я не был готов к такой встрече, мне не удалось зафиксировать такие данные".

Дополняется...

История вопроса:

  • О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
  • По данным УП, в партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова – №22 в избирательном списке.
  • 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
  • 24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко от должности главы КГГА.

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Алена Мазуренко, УП

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Темы: Богдан Офис президента Кличко Киев бюджет


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