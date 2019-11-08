Разведение в Петровском начнется 8 ноября, если не сорвут боевики
Зеркальное разведения сил и средств в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики.
Источник: брифинг командования ООС 8 ноября
Прямая речь командующего ООС Владимира Кравченко: "Сегодня в 12.00 мы запустим белую ракету, что будет сигнализировать противникам о нашей готовности, если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и нарушил международные соглашения".
Детали: По словам Кравченко, пока нет подтверждения от боевиков о готовности к разведению.
Он напомнил, что 4 ноября боевики заявляли, что готовы к разведению, однако 30 октября в Петровском фиксировали обстрелы, поэтому отвод войск отложили, пока не будет соблюден 7-дневный режим тишины.
Войска ООС должны отойти на 1 км от своих позиций как и боевики. Командование ООС отмечает, что разведение должно быть зеркальным.
Если террористы откажутся от разведения 8 ноября, то и подконтрольные правительству войска не будут начинать разведения.
В то же время, представители "ДНР" сообщили миссии ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября.
Войска ООС должны отойти на 1 км от своих позиций как и боевики.
Практическое разведение продлится три дня.
Этому предшествовало: 2 ноября вблизи Золотого-4 на Луганщине завершилось разведения сил и средств, о котором договорились в начале октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Разведение в Петровском сначала планировалось на 4 ноября, но его отложили – и надеялись начать процесс 8 ноября.
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Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- 7 октября разведения сил и средств в Петровском и Золотом не началось, поскольку боевики нарушили договоренность о прекращении огня.
- В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
- 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
- 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
- В Петровском же 30 октября были зафиксированы обстрелы, поэтому разведение сил и средств на этом участке, запланированное на 4 ноября, Киев отложил.
- Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание трех пилотных зон безопасности: Золотое, Петровское и Станица Луганская.
- 1 октября 2016 года на окраине города Золотое Луганской области состоялся отвод Вооруженных сил Украины на определенные рубежи, а 7 октября 2016 года военные отошли от Петровского Донецкой области. В Станице Луганской разведения буксовало из-за обстрелов.
- На этот раз разведения началось со Станицы Луганской 30 июня 2019 года.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб Объединенных сил планировал начать разведение в районе Богдановки, потом – еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.