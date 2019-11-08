Разведение в Петровском начнется 8 ноября, если не сорвут боевики

Зеркальное разведения сил и средств в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики.

Источник: брифинг командования ООС 8 ноября

Прямая речь командующего ООС Владимира Кравченко: "Сегодня в 12.00 мы запустим белую ракету, что будет сигнализировать противникам о нашей готовности, если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и нарушил международные соглашения".

Детали: По словам Кравченко, пока нет подтверждения от боевиков о готовности к разведению.

Он напомнил, что 4 ноября боевики заявляли, что готовы к разведению, однако 30 октября в Петровском фиксировали обстрелы, поэтому отвод войск отложили, пока не будет соблюден 7-дневный режим тишины.

Войска ООС должны отойти на 1 км от своих позиций как и боевики. Командование ООС отмечает, что разведение должно быть зеркальным.

Если террористы откажутся от разведения 8 ноября, то и подконтрольные правительству войска не будут начинать разведения.

В то же время, представители "ДНР" сообщили миссии ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября.

Войска ООС должны отойти на 1 км от своих позиций как и боевики.

Практическое разведение продлится три дня.

Этому предшествовало: 2 ноября вблизи Золотого-4 на Луганщине завершилось разведения сил и средств, о котором договорились в начале октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Разведение в Петровском сначала планировалось на 4 ноября, но его отложили – и надеялись начать процесс 8 ноября.

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Предыстория: