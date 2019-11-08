Разведение в Петровском начнется 8 ноября, если не сорвут боевики

Зеркальное разведения сил и средств в Петровском должно начаться в пятницу, если его не сорвут боевики.

Источник: брифинг командования ООС 8 ноября

Дословно: "Сегодня в 12.00 мы запустим белую ракету, что будет сигнализировать противникам о нашей готовности, если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и нарушил международные соглашения".

Детали: Войска ООС должны отойти на 1 км от своих позиций как и боевики. Командование ООС отмечает, что разведение должно быть зеркальным.

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Этому предшествовало: 2 ноября вблизи Золотого-4 на Луганщине завершилось разведения сил и средств, о котором договорились в начале октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Разведение в Петровском сначала планировалось на 4 ноября, но его отложили – и надеялись начать процесс 8 ноября.

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