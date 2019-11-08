Разведение в Петровском начнется 8 ноября, если не сорвут боевики

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Пятница, 8 ноября 2019, 09:30

Зеркальное разведения сил и средств в Петровском должно начаться в пятницу, если его не сорвут боевики.

Источник: брифинг командования ООС 8 ноября

Дословно: "Сегодня в 12.00 мы запустим белую ракету, что будет сигнализировать противникам о нашей готовности, если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и нарушил международные соглашения".

Детали: Войска ООС должны отойти на 1 км от своих позиций как и боевики. Командование ООС отмечает, что разведение должно быть зеркальным.

Дополняется ...

Этому предшествовало: 2 ноября вблизи Золотого-4 на Луганщине завершилось разведения сил и средств, о котором договорились в начале октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Разведение в Петровском сначала планировалось на 4 ноября, но его отложили – и надеялись начать процесс 8 ноября.

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Предыстория: 

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября разведения сил и средств в Петровском и Золотом не началось, поскольку боевики нарушили договоренность о прекращении огня.
  • В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
  • 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
  • 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
  • В Петровском же 30 октября были зафиксированы обстрелы, поэтому разведение сил и средств на этом участке, запланированное на 4 ноября, Киев отложил.
  • Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание трех пилотных зон безопасности: Золотое, Петровское и Станица Луганская.
  • 1 октября 2016 года на окраине города Золотое Луганской области состоялся отвод Вооруженных сил Украины на определенные рубежи, а 7 октября 2016 года военные отошли от Петровского Донецкой области. В Станице Луганской разведения буксовало из-за обстрелов.
  • На этот раз разведения началось со Станицы Луганской 30 июня 2019 года.
  • После разведения сил в Петровском и Золотом штаб Объединенных сил планировал начать разведение в районе Богдановки, потом – еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Разведение сил Объединенные силы на Донбассе Донбасс ООС


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