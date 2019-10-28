После разведения сил в Петровском и Золотом разведения планируют начать в районе Богдановки, дальше - еще на четырех участках и вдоль всей линии разграничения.

Источник: письменный ответ командующего Операции объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко "Радио Свобода"

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