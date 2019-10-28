В штабе рассказали, где будут проводить разведения после Золотого и Петровского
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Понедельник, 28 октября 2019, 17:40
После разведения сил в Петровском и Золотом разведения планируют начать в районе Богдановки, дальше - еще на четырех участках и вдоль всей линии разграничения.
Источник: письменный ответ командующего Операции объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко "Радио Свобода"
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Предыстория:
- Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".
- 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
- В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
- 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
- 9 октября на блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведение сил.
- У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
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