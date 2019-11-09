Как проходит разведение сил возле Петровского: в штабе разъяснили

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Суббота, 9 ноября 2019, 15:59

С участка разведения №3 на линии разграничения в районе н.п. Богдановка и Петровское отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, три боевых бронированных машин и 48 единиц стрелкового оружия.

Источник: пресс-центр штаба операции Объединенных сил

Детали: Силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и украинскими военнослужащими с СЦКК. 

Процесс разведения проходит зеркально с обеих сторон.

Разведение личного состава и вооружения будет происходить в течение трех дней, после чего осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

На 29 сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и на следующий день представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий.

"Договоренности, достигнутые о разведении 9 ноября: в 12:00 -12.01 - белый сигнал ракеты с обеих сторон, подтвердил готовность к разведению, 12:10 - повторный сигнал зеленой ракетой НЗФ РФ, 12:15 - повторный сигнал зеленой ракетой Украинский стороны, 12.20 - начало практического разведения сил и средств", - отметили в штабе.

Сигналы ракет были подтверждены СММ ОБСЕ и наблюдательными постами ОС на передовой.

"Украинская сторона была готова к практическому разведения еще 8 ноября. Эта дата определена учитывая тот факт, что последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения сил и средств №3 (н.п. Петровское), отражено в ежедневном отчете СММ ОБСЕ в Украине от 31 октября, зафиксировано 30 октября этого года. ... Действия оккупационных войск нелогичны, о чем свидетельствует готовность, вопреки международным договоренностям, к разведению 4 ноября и неготовность, по непонятным причинам, 8 ноября ", - отметили в штабе ОС.

Напомним, 

  • 8 ноября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали разведение на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское.
  • Командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге заявил, что зеркальное разведение в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики. На момент заявления не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.
  • 9 ноября на линии разграничения возле н.п. Богдановка и Петровское (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств.
  • После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение в районе Богдановки, затем еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения. 
  • Разведение сил и средств сторон конфликта уже состоялось на двух участках - №1 в районе н.п. Станица Луганская и №2 в районе Золотого в Луганской области.

Украинская правда
Темы: Донбасс ОРДЛО Минские соглашения Росcия


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