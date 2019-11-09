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Чиновник Белого дома говорит, что посол США в ЕС давил на Украину

Суббота, 9 ноября 2019, 18:01

Чиновник Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что слышал, как посол США в Европейском Союзе явно требовал от украинских чиновников расследовать деятельность Джо Байдена и его сына.

Об этом говорится в стенограмме, опубликованной в пятницу демократами, ведущими расследование импичмента президента Дональда Трампа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что на заседании 10 июля в Белом доме посол Гордон Сондленд дал понять, что расследование в отношении Байденов и украинской газовой компании "Буризма" должны быть начаты президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи в Овального офисе с Трампом.

"Он что-то призвал призвал к расследованию, которого не существовало, по Байденам и "Буризме", - сказал Виндман, добавив, что "это было явным".

"Неоднозначности не было", - заверил Виндман.

"Речь шла о встрече в Белом доме ", - сказал он." Он требовал от него ... выполнить это особую условие".

Виндман заявил законодателям, что считает, что связи между США и Украиной были повреждены действиями администрации.

"Это снижает решимость США поддерживать Украину и, безусловно, ставит вопрос о том, действительно ли они имеют поддержку США", - сказал он.

На следующей неделе должны начаться первые открытые слушания по делу импичмента Трампа.

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