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В Госдуме РФ пугают Украину "выходом из состава ряда областей"

Воскресенье, 1 декабря 2019, 01:50
В Госдуме РФ пугают Украину выходом из состава ряда областей

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей.

Источник: заявление Володина

Прямая речь: "Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп."

Детали: Такие слова председатель Госдумы сказал из-за срыва украинской делегацией выступления "представителя крымских татар" Руслана Бальбека на форуме ООН.

Володин отметил, что в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств", к ним он отнес россиян, венгров и поляков.

Спикер Думы не забыл напомнить о принятом Радой Законе о языке, который по мнению россиян нарушает права нацменьшин. И добавил, что после "присоединения Крыма" к России там ввели три официальных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

Предыстория:

  • 28 ноября украинская делегация сорвала выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств депутата Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека, включенного в состав российской делегации с нарушением процедур.

Украинская правда

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Темы: ГосдумаРосcиясепаратизмнацменьшинства
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