Путин обещает Украине газ и предлагает 25% скидки за “совместную работу”
Президент Российской Федерации Владимир Путин говорит, что Украина может покупать газ на 25% дешевле, если договорится с Россией о "совместной честной работе".
Источник: "Украинская правда"
Прямая речь: Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель.
Прежде всего, промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется. И мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены – это обыкновенная логика экономическая.
Читайте также: 5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире
"Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже"
Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже
Предыстория:
- 9 декабря лидеры Франции, Германии, Украины и России достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
- В частности, согласно договоренностям, предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.
- Владимир Зеленский после встречи сказал, что вопрос газа "разблокировали", и на уровне советников будут обсуждаться детали договора о транзите газа.