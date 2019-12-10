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Путин обещает Украине газ и предлагает 25% скидки за “совместную работу”

Вторник, 10 декабря 2019, 00:59
Путин обещает Украине газ и предлагает 25% скидки за “совместную работу”

Президент Российской Федерации Владимир Путин говорит, что Украина может покупать газ на 25% дешевле, если договорится с Россией о "совместной честной работе".

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь: Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель.

Прежде всего, промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется. И мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены – это обыкновенная логика экономическая.

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Предыстория:

  • 9 декабря лидеры Франции, Германии, Украины и России достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
  • В частности, согласно договоренностям, предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.
  • Владимир Зеленский после встречи сказал, что вопрос газа "разблокировали", и на уровне советников будут обсуждаться детали договора о транзите газа.

Соня Лукашова, УП
Темы: газПутинРосcиянормандский формат
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