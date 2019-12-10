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К вопросу Крыма не дошли – Зеленский

Вторник, 10 декабря 2019, 01:44
К вопросу Крыма не дошли – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече "нормандской четверки" и во время двусторонних переговоров с президентом РФ к вопросу аннексии Автономной Республики Крым лидеры не дошли.

Источник: подход президента к прессе по итогам переговоров

Прямая речь Зеленского: "Я очень хотел обсуждать этот вопрос (Крыма - УП). Не буду вам врать, потому что мы на первый же вопрос о разведении потратили 30-40 минут, потому что у меня своя позиция. Затем обмен, он пошел легче. И к Крыму подробно мы не дошли".

Детали: Зеленский также рассказал, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным продолжалась более часа. Президент поделился, что ему было сложно договариваться с Путиным, однако он чувствовал уступки с его стороны.

Президенты обсудили много вопросов. Зеленский заверил, что хотел бы решать проблемы быстрее, однако Путин пытается урегулировать каждое слово.

Зеленский обещал, что вопрос Крыма будет поднимать на следующей встрече "четверки", которую лидеры запланировали через 4 месяца.

Также, по словам президента, в Украине еще на год продлят закон об особом статусе Донбасса.

Что было раньше: 9 декабря в Елисейском дворце в Париже прошли двусторонние встречи и четырехсторонние переговоры в "нормандском формате".

Также состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, которая длилась менее получаса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.

Читайте также: 5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Алена Мазуренко, УП
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