В Париже начались переговоры лидеров в "нормандском формате"
В Елисейском дворце в Париже завершились все двусторонние встречи и начались четырехсторонние переговоры в "нормандском формате".
Источник: корреспондент "Европейской правды" из Парижа, "Украинская правда"
Детали: Сперва состоялась встреча президента Владимира Зеленского с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и с канцлером Германии Ангелой Меркель, также с двумя европейскими лидерами встретился Владимир Путин.
По информации "Европейской правды", Меркель также провела короткие координационные переговоры с Макроном.
Когда лидеры "нормандской четверки" сели за один стол, журналистам дали возможность сфотографировать президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии – и попросили СМИ покинуть зал.
Лидеры будут общаться без прессы, журналистам не разрешили присутствовать даже в начале их переговоров.
Французская сторона сообщила об изменении графика "нормандского саммита" и признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся – потому завершение переговоров и выход к прессе перенесли на позже.
Лидеры стран решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча – между Зеленским и Путиным, которая состоится уже после заседания в формате "четверки".
Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина, и обсудят договоренности.
Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по киевскому времени).
Этому предшествовало: Российский "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что Путин на встрече в "нормандском формате" будет жестко придерживаться предыдущих позиций и добиваться выполнения прошлых договоренностей по Донбассу.
Путин и Зеленский, среди прочего, будут говорить о газовых вопросах, поэтому в двусторонней встрече президентов Украины и России могут принять участие министр энергетики Украины Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, а также министр энергетики России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Предыстория:
- "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.
- 3 декабря Зеленский провел совещание, на котором обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря Совет нацбезопасности утвердил один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в "нормандском формате" как основной.
- Зеленский надеялся, что в ходе встречи с Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планировал говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.
- Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уверял, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
- В то же время, в Кремле не возлагали больших надежд на переговоры в "нормандском формате".
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
- 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию ОРДЛО.
- Путин заявлял, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призывала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.