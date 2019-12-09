В Париже начались переговоры лидеров в "нормандском формате"

В Елисейском дворце в Париже завершились все двусторонние встречи и начались четырехсторонние переговоры в "нормандском формате".

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Парижа, "Украинская правда"

Детали: Сперва состоялась встреча президента Владимира Зеленского с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и с канцлером Германии Ангелой Меркель, также с двумя европейскими лидерами встретился Владимир Путин.

По информации "Европейской правды", Меркель также провела короткие координационные переговоры с Макроном.

Когда лидеры "нормандской четверки" сели за один стол, журналистам дали возможность сфотографировать президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии – и попросили СМИ покинуть зал.

Лидеры будут общаться без прессы, журналистам не разрешили присутствовать даже в начале их переговоров.

Французская сторона сообщила об изменении графика "нормандского саммита" и признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся – потому завершение переговоров и выход к прессе перенесли на позже.

Лидеры стран решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча – между Зеленским и Путиным, которая состоится уже после заседания в формате "четверки".

Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина, и обсудят договоренности.

Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по киевскому времени).

Этому предшествовало: Российский "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что Путин на встрече в "нормандском формате" будет жестко придерживаться предыдущих позиций и добиваться выполнения прошлых договоренностей по Донбассу.

Путин и Зеленский, среди прочего, будут говорить о газовых вопросах, поэтому в двусторонней встрече президентов Украины и России могут принять участие министр энергетики Украины Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, а также министр энергетики России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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