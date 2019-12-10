Карпюка и Балуха взяли на работу в офис омбудсмена

Бывшие политзаключенные Николай Карпюк и Владимир Балух будут работать в офисе украинского омбудсмена.

Источник: Facebook уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой

Прямая речь: "Хочу отметить, что в ближайшее время Николая Карпюка, который возглавляет общественную организацию "Украинский центр предотвращения пыток" моим приказом будет назначен членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека, а Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном".

Детали: Денисова отметила, что по возвращении из российского плена Карпюк и Балух продолжают заниматься общественной деятельностью, с ними подписан Меморандум о сотрудничестве по предупреждению пыток в местах несвободы и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Первый совместный мониторинговый визит будет осуществлен в Лукьяновское СИЗО с целью проверки устранения недостатков, выявленных во время предыдущего мониторинга.

Денисова надеется, что сотрудничество с бывшими политзаключенными поможет обеспечить и защитить права украинских граждан, находящихся в местах несвободы, в том числе на территории РФ, части временно оккупированного Донбасса и временно оккупированного Крыма.

Предыстория:

7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых – 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.

7 сентября уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.

В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев.

3 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что еще один обмен удерживаемыми лицами может состояться на "следующей неделе". Но такой обмен не состоялся.

9 декабря на саммите Нормандской четверки в Париже президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли договоренности способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфліктом на Донбассе, до конца года на основе принципа "всех на всех".