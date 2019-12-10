В Якутии снова задержали шамана, который шел "изгнать Путина"

2482 просмотра
Вторник, 10 декабря 2019, 15:58

В Якутии на федеральной трассе задержали шамана Александра Габышева, который возобновил поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

Источник: "Новая газета" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова

Детали: На кадрах с места событий, предоставленных Прянишниковым, несколько машин перекрыли дорогу, в то время как сотрудники правоохранительных органов объясняли причины задержания Габышеву. 

Отмечается, что подписка о невыезде Габышева по уголовному делу о призывах к экстремизму прекратила действовать еще в октябре, так как шаману не предъявили обвинение.  

Несколько часов назад в Якутске также задержали члена отряда шамана Евгения Ростокина.

Предыстория:

  • Якутский шаман Александр Габышев шел в Москву "выгонять" президента России Владимира Путина из Кремля.
  • Он считает Путина порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману.
  • В ночь на 19 сентября в российской Бурятии Габышева задержали. Для этого несколько десятков сотрудников спецслужб перекрыли федеральную трассу Р-258 "Байкал".
  • До задержания якутский шаман шел уже шесть месяцев вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен выгнать президента России.
  • Против шамана возбудили дело об экстремизме, но его отпустили под подписку о невыезде.

  

Темы: Росcия права человека


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кремль дал оценку парижской встрече 10 декабря 2019, 14:44
Участники управляемой из РФ экстремистской организации "ДЦЛ-УНА" получили условные сроки 10 декабря 2019, 14:05
На линии разграничения заметили боевиков со странным символикой СЦКК 10 декабря 2019, 12:21
Все новости
Главные новости
Пристайко коротко подытожил достижения "нормандской встречи"
"Нафтогаз" на декабрь снизил цену на газ для населения на 13%
Новый саммит "нормандской четверки" планируют через 4 месяца в Берлине
Аваков намекнул на компромисс по контролю над границей
Все новости
Кино

Что посмотреть в декабре: "Утреннее шоу", "Мандалорец", "Близнец" и еще 4 сериалы

Фото

Кем стали юные актеры из сериала "Альф"

Дети

Липучки вместо шнурков и еще 12 советов по безопасности детей зимой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів