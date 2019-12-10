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В Якутии снова задержали шамана, который шел "изгнать Путина"

Вторник, 10 декабря 2019, 14:58
В Якутии снова задержали шамана, который шел изгнать Путина

В Якутии на федеральной трассе задержали шамана Александра Габышева, который возобновил поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

Источник: "Новая газета" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова

Детали: На кадрах с места событий, предоставленных Прянишниковым, несколько машин перекрыли дорогу, в то время как сотрудники правоохранительных органов объясняли причины задержания Габышеву. 

Отмечается, что подписка о невыезде Габышева по уголовному делу о призывах к экстремизму прекратила действовать еще в октябре, так как шаману не предъявили обвинение.  

Несколько часов назад в Якутске также задержали члена отряда шамана Евгения Ростокина.

Предыстория:

  • Якутский шаман Александр Габышев шел в Москву "выгонять" президента России Владимира Путина из Кремля.
  • Он считает Путина порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману.
  • В ночь на 19 сентября в российской Бурятии Габышева задержали. Для этого несколько десятков сотрудников спецслужб перекрыли федеральную трассу Р-258 "Байкал".
  • До задержания якутский шаман шел уже шесть месяцев вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен выгнать президента России.
  • Против шамана возбудили дело об экстремизме, но его отпустили под подписку о невыезде.

  

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Темы: Росcияправа человека
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