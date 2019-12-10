В Якутии снова задержали шамана, который шел "изгнать Путина"
В Якутии на федеральной трассе задержали шамана Александра Габышева, который возобновил поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".
Источник: "Новая газета" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова
Детали: На кадрах с места событий, предоставленных Прянишниковым, несколько машин перекрыли дорогу, в то время как сотрудники правоохранительных органов объясняли причины задержания Габышеву.
В Якутии задержали отряд шамана. Его самого задерживают.— Новая Газета (@novaya_gazeta) December 10, 2019
Видео от Алексея Прянишникова pic.twitter.com/grDju8Py3w
Отмечается, что подписка о невыезде Габышева по уголовному делу о призывах к экстремизму прекратила действовать еще в октябре, так как шаману не предъявили обвинение.
Несколько часов назад в Якутске также задержали члена отряда шамана Евгения Ростокина.
Предыстория:
- Якутский шаман Александр Габышев шел в Москву "выгонять" президента России Владимира Путина из Кремля.
- Он считает Путина порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману.
- В ночь на 19 сентября в российской Бурятии Габышева задержали. Для этого несколько десятков сотрудников спецслужб перекрыли федеральную трассу Р-258 "Байкал".
- До задержания якутский шаман шел уже шесть месяцев вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен выгнать президента России.
- Против шамана возбудили дело об экстремизме, но его отпустили под подписку о невыезде.