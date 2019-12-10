В Якутии снова задержали шамана, который шел "изгнать Путина"

В Якутии на федеральной трассе задержали шамана Александра Габышева, который возобновил поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

Источник: "Новая газета" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова

Детали: На кадрах с места событий, предоставленных Прянишниковым, несколько машин перекрыли дорогу, в то время как сотрудники правоохранительных органов объясняли причины задержания Габышеву.

В Якутии задержали отряд шамана. Его самого задерживают.



Видео от Алексея Прянишникова pic.twitter.com/grDju8Py3w — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 10, 2019

Отмечается, что подписка о невыезде Габышева по уголовному делу о призывах к экстремизму прекратила действовать еще в октябре, так как шаману не предъявили обвинение.

Несколько часов назад в Якутске также задержали члена отряда шамана Евгения Ростокина.

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