В штабе ООС заявили, что добровольцы находятся в Золотом нелегально

В пресс-центре Операции объединенных сил отмечают, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент Владимир Зеленский, находятся там нелегально, и этому предоставляется правовая оценка.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В распространенном сегодня в социальных сетях видео президент Украины Владимир Зеленский, пребывая в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами.

Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил.

Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", больше известном как Закон об операции Объединенных Сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.

Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из таких категорий, а, следовательно, находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка".

Что было раньше: В субботу президент Владимир Зеленский приехал в с.Золоте-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции".

В частности, одному из людей в военной форме Зеленский сказал: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".

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