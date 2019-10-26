В штабе ООС заявили, что добровольцы находятся в Золотом нелегально
В пресс-центре Операции объединенных сил отмечают, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент Владимир Зеленский, находятся там нелегально, и этому предоставляется правовая оценка.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "В распространенном сегодня в социальных сетях видео президент Украины Владимир Зеленский, пребывая в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами.
Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил.
Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", больше известном как Закон об операции Объединенных Сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.
Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из таких категорий, а, следовательно, находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка".
Что было раньше: В субботу президент Владимир Зеленский приехал в с.Золоте-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции".
В частности, одному из людей в военной форме Зеленский сказал: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".
Знать больше:
Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе
Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины
Предыстория:
- Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".
- 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
- В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
- 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
- 9 октября на блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведение сил.
- У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.