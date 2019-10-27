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Ветераны вывезли оружие из Золотого – полиция

Воскресенье, 27 октября 2019, 20:06
Ветераны вывезли оружие из Золотого – полиция

Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявляет, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его".

Детали: По словам Трояна, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Катериновка, находится лишь группа волонтеров без оружия.

Прямая речь Трояна: "В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена ​​Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности".

Предыстория:

  • 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.
  • Во время общения с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".
  • Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
  • В свою очередь в штабе Операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому дается правовая оценка. 
  • 27 октября лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".

Украинская правда
Темы: Разведение силполиция
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