В Раде появился проект о продлении особого статуса Донбасса

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Вторник, 10 декабря 2019, 19:52

Народные депутаты "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект, который должен продлить действие закона об особом статусе Донбасса на один год.

Источник: Александр Корниенко в комментарии "Украинской правде", законопроект №2569

Детали: Проект закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован 10 декабря на сайте Верховной Рады.

Инициаторы – лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко.

Корниенко подтвердил УП, что законопроект касается продления действия закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 3 октября заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе.

В то же время, в тексте коммюнике по результатам Нормандской встречи в Париже 9 декабря, указано, что "стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Узнать больше: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

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Напомним:

  • В конце 2019 года прекращает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, который вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. 4 октября 2018 года Верховная Рада его продлила еще на год.
  • Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Украинская правда
Темы: Особенный статус Донбасса Слуга народа


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