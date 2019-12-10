В Раде появился проект о продлении особого статуса Донбасса

Народные депутаты "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект, который должен продлить действие закона об особом статусе Донбасса на один год.

Источник: Александр Корниенко в комментарии "Украинской правде", законопроект №2569

Детали: Проект закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован 10 декабря на сайте Верховной Рады.

Инициаторы – лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко.

Корниенко подтвердил УП, что законопроект касается продления действия закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 3 октября заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе.

В то же время, в тексте коммюнике по результатам Нормандской встречи в Париже 9 декабря, указано, что "стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Узнать больше: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Напомним: