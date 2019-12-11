Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава российского пропагандистского канала признал ложь в сюжете об MH17

Среда, 11 декабря 2019, 09:02
Глава российского пропагандистского канала признал ложь в сюжете об MH17

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малайзийском "Боинге" рейса MH17 над Донбассом в 2014 году допустили ошибку.

Источник: The New Yorker

Прямая речь Эрнста: "Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно".

Детали: В ноябре 2014 года на "Первом канале" транслировались так называемые "сенсационные" кадры: снимок со спутника, якобы снятый западными спецслужбами и переданный в Россию американским ученым, на котором демонстрировалась атака украинского истребителя на самолет.  

Тогда ведущий канала заявил, что "изображение подтверждает версию событий, о которой едва ли слышали на Западе", чем подводил зрителей к тому, что рейс MH17 якобы сбил украинский истребитель.

Снимок быстро признали подделкой, поскольку отметка времени не совпадала с отметкой инцидента, у самолета были опознавательные знаки, которые отличали его от малайзийского самолета, а местность под ним была вырезана из фотографий, опубликованных в Интернете двумя годами ранее.

Издание отмечает, что ложная картинка в этом случае сработала: год спустя опрос показал, что только около 5% россиян обвиняют свое правительство или сепаратистов в катастрофе.

Отвечая на вопрос журналиста об официальном голландском отчете о катастрофе, Эрнст сказал, что разногласия между ними сводятся к вопросу доверия, мол, журналист The New Yorker считает отчет правдой, а сам Эрнст считает, что отчет "непрофессиональный".  

Опровержения и извинений на сайте "Первого канала" нет – новость о "сенсационном снимке" до сих пор стоит на сайте без каких-либо приписок, что картинка на самом деле подделка.

Предыстория:

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту самолета погибли.
  • Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.
  • Объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
  • В ноябре часть обвинительного заключения по делу о сбитом в 2014 году над Украиной "Боинге" передали в суд Гааги.

"Украинская правда" в Threads

Темы: MH17Росcияпропагандателевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
MH17
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался
Расследование MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК "Бук", которым сбили самолет
Последние новости
19:33
Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины – Генштаб
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
Все новости...
Реклама: