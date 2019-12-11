Фигуранту дела Садового также отменили залог
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог для чиновника Львовского горсовета Сергея Коровайника, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением при продаже земли, и отпустила его на поруки.
Источник: пресс-служба Львовского горсовета
Дословно: "Суд принял решение отклонить апелляционную жалобу прокурора САП, отменить решение суда первой инстанции о денежном залоге и требовании сдать загранпаспорт. Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство о взятии Сергея Коровайника на поруки".
Детали: Заседание суда состоялось вечером 10 декабря.
Готовность взять Коровайника на поруки выразили экс-нардеп Олег Лаврик, заместители мэра Ирина Маруняк, Галина Слична, Сергей Бабак и Геннадий Васкив, а также депутат горсовета Любомир Босаневич.
Что было раньше: 5 декабря Апелляционная палата ВАКС отменила залог мэру Львова Андрею Садовому, подозреваемому в злоупотреблении властью, и отпустила его под личное обязательство.
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Предыстория:
- 21 ноября стало известно, что САП объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.
- Сторона обвинения ходатайствовала о залоге 50 млн грн. Садовый сказал, что у него нет денег, поэтому для внесения залога ему придется что-то продавать и "обращаться к людям".
- 27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Садовому меру пресечени я в виде залога 1 миллион гривен. Суд обязал Садового прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию и воздержаться от общения со свидетелями
- Мэр Киева Виталий Кличко готов был взять Садового на поруки.
- Садового подозревают в "злоупотреблении во время операций с земельными участками на территории сельсовета Рясне-Руського Львовской области, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн".
- Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности.
- В САП также сообщили, что проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически принадлежит землям Рясне-Руського сельсовета области как земля сельскохозяйственного назначения.
- Должностным лицам Львовского горсовета инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК.