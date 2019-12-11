Фигуранту дела Садового также отменили залог

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог для чиновника Львовского горсовета Сергея Коровайника, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением при продаже земли, и отпустила его на поруки.

Источник: пресс-служба Львовского горсовета

Дословно: "Суд принял решение отклонить апелляционную жалобу прокурора САП, отменить решение суда первой инстанции о денежном залоге и требовании сдать загранпаспорт. Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство о взятии Сергея Коровайника на поруки".

Сергей Коровайнйк в центре в синем Фото с Facebook евгения Бойко

Детали: Заседание суда состоялось вечером 10 декабря.

Готовность взять Коровайника на поруки выразили экс-нардеп Олег Лаврик, заместители мэра Ирина Маруняк, Галина Слична, Сергей Бабак и Геннадий Васкив, а также депутат горсовета Любомир Босаневич.

Что было раньше: 5 декабря Апелляционная палата ВАКС отменила залог мэру Львова Андрею Садовому, подозреваемому в злоупотреблении властью, и отпустила его под личное обязательство.

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