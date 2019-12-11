Пожар в одесском колледже: опознано еще одно найденное на пепелище тело

Родственники опознали женщину, тело которой работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в завалах сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

Источник: вице-мэр Одессы Светлана Бедрега, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Родственники опознали тело одного из погибших на пожаре в колледже: это - 48-летняя Наталья Третьякова, заведующая отделением права этого учебного заведения".

Детали: По словам Бедреги, сейчас судмедэксперты проводят генетические экспертизы, устанавливая лица других погибших.

Стоит отметить, что вице-мэр Одессы по вопросам жилищно-коммунального управления и топливно-энергетического комплекса Павел Вугельман заявил в среду на сессии горсовета, что здание сгоревшего колледжа было подключено к сети отопления 27 ноября. Поэтому, мол, не было нужды 4 декабря использовать электрообогреватели в здании колледжа.

В издании отмечают, что по состоянию на 11 декабря установлены личности части жертв пожара. В частности, студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. В больнице скончался спасатель Сергей Шатохин.

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