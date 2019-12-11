Пожар в одесском колледже: опознано еще одно найденное на пепелище тело
Родственники опознали женщину, тело которой работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в завалах сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Источник: вице-мэр Одессы Светлана Бедрега, которую цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Родственники опознали тело одного из погибших на пожаре в колледже: это - 48-летняя Наталья Третьякова, заведующая отделением права этого учебного заведения".
Детали: По словам Бедреги, сейчас судмедэксперты проводят генетические экспертизы, устанавливая лица других погибших.
Стоит отметить, что вице-мэр Одессы по вопросам жилищно-коммунального управления и топливно-энергетического комплекса Павел Вугельман заявил в среду на сессии горсовета, что здание сгоревшего колледжа было подключено к сети отопления 27 ноября. Поэтому, мол, не было нужды 4 декабря использовать электрообогреватели в здании колледжа.
В издании отмечают, что по состоянию на 11 декабря установлены личности части жертв пожара. В частности, студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. В больнице скончался спасатель Сергей Шатохин.
Предыстория:
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- По словам студентов, во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие учащиеся не сразу узнали о возгорании.
- Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить на время расследования руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его зама по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
- По состоянию на 11 декабря вследствие пожара погибло 12 человек.
- В полиции рассказали, что правоохранители на месте пожара не изъяли ни одного огнетушителя. Они находились под кроватью у коменданта.
- Автоматической системы оповещения о пожарной безопасности в здании тоже не было: ни сигнализации, ни датчиков чувствительности к дыму и температуры.