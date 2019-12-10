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Пожар в одесском колледже: 12 погибших, четыре человека до сих пор не найдены

Вторник, 10 декабря 2019, 12:20
Пожар в одесском колледже: 12 погибших, четыре человека до сих пор не найдены
ГСЧС

Правительственная комиссия по расследованию пожара в одесском колледже до 20 декабря отчитается перед Кабмином.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава ГСЧС Николай Чечеткин, которых цитирует пресс служба МВД

Детали: В Одессе состоялось первое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара в одесском институте. Сообщается, что по состоянию на 10 декабря трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.

Задачей комиссии является расследовать причины трагедии в Одессе на всех уровнях, инициировать изменения законов, касающихся пожарной безопасности, и изменить отношение должностных лиц к вопросам безопасности.

Прямая речь Ярового: "Если в каком-либо здании находятся люди, то не важно, какое это заведение, надо исключить риски возникновения пожаров. Как министерство, мы инициируем изменения в законы об усилении ответственности за несоблюдение правил безопасности, это наша работа. Но когда лицо, ответственное за вопросы пожарной безопасности, не выполняет свою работу, никакие законы не помогут", - подчеркнул он.

Прямая речь Чечеткина: "Во-первых, существующие требования законодательства предусматривают планирование и осуществление проверок исключительно субъектов хозяйствования, а не отдельных помещений, зданий, сооружений, в которых существует угроза возникновения пожаров. Во-вторых, в законодательстве отсутствует механизм проведения проверок работниками ГСЧС в случае безосновательного недопуска их на объекты. Так, за 11 месяцев текущего года из 56 000 плановых и внеплановых проверок указанными пробелами в законодательстве воспользовались около 20 000 предпринимателей, что составляет более 35%".

Дополнительно: В ГСЧС отмечают, что штрафы за нарушение пожарной безопасности - мизерные: от 34 до 170 гривен. В службе анонсировали намерения повторно вносить на рассмотрение правительства и парламента пакет законодательных инициатив.

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся сообщение о подозрении двум лицам.
  • По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
  • Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
  • Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.

Украинская правда
Темы: ОдессапожарМВД
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