Офис президента исправил текст коммюнике Нормандского саммита

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Среда, 11 декабря 2019, 19:21

На официальном сайте президента исправили перевод коммюнике по результатам Нормандской встречи 9 декабря в Париже в части "мер по имплементации политических положений Минских соглашений".

Источник: сайт президента, сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Было: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

Стало: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

 
ТЕКСТ ОРИГИНАЛА
 
ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ ПЕРЕВОДА НА САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА
 
Исправленная версия

Детали: На неточность в переводе первыми обратили внимание партийцы ОПЗЖ, заявив о "фальсификации важнейшего аспекта договоренностей".

Заявление партии: "В оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон. Согласно минским соглашениям, все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – частично регулируются законами об амнистии и проведении местных выборов, а также связаны с внесением соответствующих изменений в Конституцию Украины".

Украинская правда
Темы: Офис президента нормандский формат ОПЗЖ


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