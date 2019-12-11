Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Офис президента исправил текст коммюнике Нормандского саммита

Среда, 11 декабря 2019, 18:21
Офис президента исправил текст коммюнике Нормандского саммита

На официальном сайте президента исправили перевод коммюнике по результатам Нормандской встречи 9 декабря в Париже в части "мер по имплементации политических положений Минских соглашений".

Источник: сайт президента, сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Было: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

Стало: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

 
ТЕКСТ ОРИГИНАЛА
 
ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ ПЕРЕВОДА НА САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА
 
Исправленная версия

Детали: На неточность в переводе первыми обратили внимание партийцы ОПЗЖ, заявив о "фальсификации важнейшего аспекта договоренностей".

Заявление партии: "В оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон. Согласно минским соглашениям, все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – частично регулируются законами об амнистии и проведении местных выборов, а также связаны с внесением соответствующих изменений в Конституцию Украины".

Узнать больше: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентанормандский форматОПЗЖДонбассособый статус Донбасса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Офис президента
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через "своих людей" – УП
Последние новости
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
Все новости...
Реклама: