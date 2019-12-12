Резников объяснил причину редактирования коммюнике Нормандского саммита

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Четверг, 12 декабря 2019, 05:16

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников поясным почему ОП исправил коммюнике Нормандского саммита.

Источник: эфир Громадського

Прямая речь: "Надуманная, раздутая история из ничего ... Это коммюнике отрабатывалось. Представьте себе - идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовываем слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст выходит на английском ".

Напомним:

  • На официальном сайте президента исправили перевод коммюнике по результатам Нормандской встречи 9 декабря в Париже в части "мер по имплементации политических положений Минских соглашений".

Темы: нормандский формат Офис президента


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