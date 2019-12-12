Резников объяснил причину редактирования коммюнике Нормандского саммита
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Четверг, 12 декабря 2019, 05:16
Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников поясным почему ОП исправил коммюнике Нормандского саммита.
Источник: эфир Громадського
Прямая речь: "Надуманная, раздутая история из ничего ... Это коммюнике отрабатывалось. Представьте себе - идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств, дошлифовываем слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст выходит на английском ".
Напомним:
- На официальном сайте президента исправили перевод коммюнике по результатам Нормандской встречи 9 декабря в Париже в части "мер по имплементации политических положений Минских соглашений".
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