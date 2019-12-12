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Список Гандзюк: Рада "перезапустила" ВСК, поскольку предыдущую проигнорировали

Четверг, 12 декабря 2019, 12:29
Список Гандзюк: Рада перезапустила ВСК, поскольку предыдущую проигнорировали

Верховная Рада проголосовала за создание Временной следственной комиссии по контролю за расследованием нападений на Катерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Источник: внеочередное заседание 12 декабря, проект постановления №2302

Текст пояснительной записки: "С начала 2017 года произошло не менее 55 нападений на представителей гражданского общества, пять из которых закончились смертью активистов. Данные нападения в обществе называются "Списком Гандзюк"...

Все они остались нераскрытыми, их заказчики не названы...Есть жалобы на работу правоохранительных органов и даже их причастность к части этих нападений.

Такая ситуация привела 27 сентября 2018 года к всеукраинской акции "Молчание убивает". Одним из требований протестующих было создание в Верховной Раде временной следственной комиссии...

Детали: Отчет ВСК, созданной через два дня после смерти Гандзюк, указал на недостатки работы правоохранительных органов и муниципальной власти.

В постановлении сообщается, что выводы комиссии в правоохранительных органах проигнорировали. Новая ВСК создается Радой с учетом "отсутствия сдвигов в их раскрытии".

ВСК должна проверить сведения о 55 нападениях на гражданских активистов в 2017-2018 годах из "Списка Гандзюк".

За решение "в целом" проголосовали 347 нардепов. Ни один депутат не голосовал "против". Комиссия будет работать один год и через полгода работы должна предоставить отчет в Верховной Раде.

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкактивистыВерховная Рада
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