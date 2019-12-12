Задержанному после драки в Верховной Раде екснардепу от "Свободы" Алексею Кайде сообщили о подозрении в избиении народного депутата. Суд отпустил его на поруки народных депутатов.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "По согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения ".

Детали: 12 декабря Печерский районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде личного поручительства и поруки народных депутатов.

Что было раньше: 11 декабря после заседания аграрного комитета в коридорах Рады почесали кулаки депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов.

Бывший нардеп Леонов утверждает, что драку начал депутат от "Слуги народа".

В "Слуге народа" считают инцидент провокацией, цель которой сорвать законотворческий процесс и дестабилизировать ситуацию в Раде.

Во фракции сообщили, что обратились в правоохранительные органы с требованием должным образом отреагировать на инцидент. "СН" заявила о недопустимости давления на нардепов с применением силы.

По словам нардепа от "СН" Евгении Кравчук, Богданец находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Из-за драки полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 346 УК Украины 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Ночью правоохранители задержали соратника Леонова по партии народного депутата Украины 7 созыва Алексея Кайду и отвезли в Печерское отделение полиции.