Зеленский рассказал, когда ждать возвращения политзаключенных из России и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос освобождения украинскии граждан, содержащихся в России и в оккупированном Крыму, будет обсуждаться после обмена пленными на Донбассе.

Источник: выступление Зеленского в эфире шоу "Право на власть"

Прямая речь: Мы проговорили с президентом Российской Федерации, нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территории России и на территории Крыма. Это будет другой трек. Я думаю, его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных"

Детали: Зеленский сообщил, что подготовка обмена пленными начнется 18 декабря во время встречи ТКГ в Минске.

Что было раньше: После встречи в нормандской формате президент Владимир Зеленский заявил, что новый обмен удерживаемыми лицами будет проходить в три этапа, на первом могут вернуться 72 человека.

Знать больше: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Предыстория: