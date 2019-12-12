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Зеленский рассказал, когда ждать возвращения политзаключенных из России и Крыма

Четверг, 12 декабря 2019, 23:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос освобождения украинскии граждан, содержащихся в России и в оккупированном Крыму, будет обсуждаться после обмена пленными на Донбассе.

Источник: выступление Зеленского в эфире шоу "Право на власть"

Прямая речь: Мы проговорили с президентом Российской Федерации, нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территории России и на территории Крыма. Это будет другой трек. Я думаю, его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных"

Детали: Зеленский сообщил, что подготовка обмена  пленными начнется 18 декабря во время встречи ТКГ в Минске.

Что было раньше: После встречи в нормандской формате президент Владимир Зеленский заявил, что новый обмен удерживаемыми лицами будет проходить в три этапа, на первом могут вернуться 72 человека.

Знать больше: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Предыстория:

  • 9 декабря 2019 года, после трехлетнего перерыва, лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – встретились в Париже на переговоры о возвращении мира на Донбассе. Для Владимира Зеленского они были первыми, а в целом шестыми.
  • По результатам всех встреч в Офисе президента Украины заявили, что переговоры в "нормандском формате" между лидерами Украины, Франции, Германии и России прошли "очень успешно". В официальном коммюнике по итогам встречи указано, что стороны верны Минским договоренностям от 5 сентября и 19 сентября 2014 года, а также комплексу мероприятий от 12 февраля 2015 года.
  • Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились расширить до круглосуточного мониторинга.
  • На брифинге Зеленский сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019 года и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения на Донбассе.
  • Он дал понять, что Украина не уступит свои территории ради компромиссов, не согласится на федерализацию, не допустит влияния на свою внешнюю политику. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеРосcияПутинЗеленскийКрым
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