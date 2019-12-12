Адвокаты компании "Миллер" не будут защищать подозреваемых по делу Шеремета

Юридическая компания "Миллер" больше не будет представлять в суде интересы подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это связано с наличием конфликта интересов: Шеремет был товарищем основателя компании Маси Найема.

Источник: адвокатское объединение "Миллер" в Facebook

Дословно: "Адвокатское объединение "Миллер" не защищает и не будет защищать в будущем подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета – друга основателя и адвоката компании Маси Найема."

Детали: В компании добавили, что адвокат должен избегать появления противоречий между личными интересами и обязанностями перед клиентом.

Как говорится в посте, Павел Шеремет был хорошим товарищем Маси Найема, "что делает невозможным защиту интересов кого-либо из подозреваемых по этому делу адвокатами объединения из-за правового и этического конфликта интересов".

В компании отметили, что обеспечили лишь соблюдение закона при проведении следственных действий у одного из подозреваемых Андрея Антоненко, но не входили в дело на стороне защиты.

В будущем адвокаты "Миллер" не будут представлять интересы Антоненко и других клиентов объединения в деле Шеремета.

Кроме Антоненко, адвокаты компании также представляли интересы еще одной подозреваемой Инны Грищенко.

Что этому предшествовало: В четверг следователи сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсесрту одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольца Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета – Кузьменко, а помогал ей – Антоненко.

Также следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

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