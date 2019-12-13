Подозреваемому в убийстве Шеремета в пятницу будут избирать меру пресечения

Подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Источник: комментарий адвоката Маси Найем

Прямая речь: "Его повезли на Богомольца. Там его будут держать до тех пор, пока не определят меру пресечения. Дальше уже все будет известно завтра, когда будут избирать меру пресечения. Там же, видимо, будет сказано прокурорами, в чем именно его подозревают, детализировано...

Скорее всего будут просить содержание под стражей."

Детали: По словам Найема, вероятно, это произойдет в Печерском суде. Точное время пока неизвестно.

Каждому из 5-ти подозреваемых будут отдельно выбирать меру пресечения.

Он добавил, во время обыска в квартире Антоненко искали что-либо, что может указывать на причастность к преступлению.

Подозрение ему вручили лишь несколько часов назад. Само же ходатайство о мере пресечения прокуроры пока не подали.

Найем подчеркнул, что поскольку Антоненко военнослужащий, то дело должно расследовать Государственное бюро расследований, а не полиция.

Также он добавил, что юридическая компания "Миллер" больше не будет представлять интересы подозреваемых по этому делу.

Что этому предшествовало: В четверг следователи сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольца Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета – Кузьменко, а помогал ей – Антоненко.

Также следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

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