Подозреваемому в убийстве Шеремета в пятницу будут избирать меру пресечения

313 просмотров
Пятница, 13 декабря 2019, 01:32

Подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Источник: комментарий адвоката Маси Найем

Прямая речь: "Его повезли на Богомольца. Там его будут держать до тех пор, пока не определят меру пресечения. Дальше уже все будет известно завтра, когда будут избирать меру пресечения. Там же, видимо, будет сказано прокурорами, в чем именно его подозревают, детализировано...

Скорее всего будут просить содержание под стражей."

Детали: По словам Найема, вероятно, это произойдет в Печерском суде. Точное время пока неизвестно.

Каждому из 5-ти подозреваемых будут отдельно выбирать меру пресечения.

Он добавил, во время обыска в квартире Антоненко искали что-либо, что может указывать на причастность к преступлению.

Подозрение ему вручили лишь несколько часов назад. Само же ходатайство о мере пресечения прокуроры пока не подали.

Найем подчеркнул, что поскольку Антоненко военнослужащий, то дело должно расследовать Государственное бюро расследований, а не полиция.

Также он добавил, что юридическая компания "Миллер" больше не будет представлять интересы подозреваемых по этому делу.

Что этому предшествовало: В четверг следователи сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольца Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета – Кузьменко, а помогал ей – Антоненко.

Также следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Знать больше: Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета


powered by lun.ua
Материалы по теме
Фигурант дела Шеремета была в АТО в момент преступления – нардеп 13 декабря 2019, 00:41
Аваков о деле Шеремета: мы видим людей, которые инициировали это преступление 13 декабря 2019, 00:35
Адвокаты компании "Миллер" не будут защищать подозреваемых по делу Шеремета 13 декабря 2019, 00:22
Все новости
Главные новости
Расследование убийства Шеремета: у Украинской правды есть вопросы
Версия следствия: авто Шеремета минировала детский хирург, помогал – АТОшник
Следствие по делу Шеремета подозревает 5 человек
Полиция задержала подозреваемых по делу Шеремета – Аваков
Все новости
мир

Лас-Вегасом гуляют голуби в шляпе ковбоя. Почему это не смешно

success story

Где мы в космосе и как образуются планеты: о Нобелевской премии по физике 2019

социум

Опека ангела. Как в Украине работают с родителями, которые похоронили младенцев

Поиск по сайту
Архив
Весь архів