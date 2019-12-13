Богдан говорит, что акции на Банковой мешали переговорам в Париже

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Пятница, 13 декабря 2019, 02:14

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что акции по поводу "красных линий" для президента Владимира Зеленского во время "нормандского саммита" мешали переговорам в Париже.

Источник: Богдан в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Во время этой дискуссии президент Российской Федерации дважды заявил: "А как вы можете вести переговоры, когда именно в этот момент у вас там на Майдане стоят активисты, стоят люди, которые к президенту ставят определенные требования?"

И конечно это ухудшало переговорную позицию."

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Предыстория:

  • Президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним:

  • 8 декабря на Майдане Независимости прошла акция "Красные линии для Зеленского", участники которой хотели обозначить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.
  • С вечера 8 декабря на Банковой проходил митинг, участники поставили несколько палаток и сцену. Позже организаторы акции заявили, что президент не нарушил "красных линий" и завершили митинг.

Украинская правда
Темы: Богдан Зеленский нормандский формат


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