Пристайко: Украина может вернуться к идее миротворцев ООН в ОРДЛО

В случае, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях Донбасса .

Источник: глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова Савика Шустера", сообщает Интерфакс-Украина

Дословно: "Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - заявил он.

Детали: Пристайко напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН о введении миротворческой миссии, но такое предложение поступило от РФ. Глава МИД отметил, что оно не устраивает Украину, поскольку РФ предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

Также Пристайко напомнил, что в ходе переговоров "Норманди" достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донбасса представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Дословно: "Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на неконтролируемую (Украиной – ред.) территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть к местам, где удерживаются наши арестованные и военнопленные и к местам захоронений", - отметил Пристайко.

"На следующей неделе миссия Красного Креста попробует в очередной раз туда (на неконтролируемую территорию - ред.) попасть", - сообщил министр.